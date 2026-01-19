الأخبار
من حيفا… تفاصيل مرتقبة عن نتائج اجتماع الكابينت
أخبار دولية
2026-01-19 | 07:51
من حيفا… تفاصيل مرتقبة عن نتائج اجتماع الكابينت
من حيفا… تفاصيل مرتقبة عن نتائج اجتماع الكابينت
تقارير نشرة الاخبار
أخبار دولية
حيفا…
تفاصيل
مرتقبة
نتائج
اجتماع
الكابينت
آخر الأخبار
أمن وقضاء
09:16
يروجان المخدرات... ومفرزة استقصاء جبل لبنان توقفهما وتضبط كميّة منها
أمن وقضاء
09:16
يروجان المخدرات... ومفرزة استقصاء جبل لبنان توقفهما وتضبط كميّة منها
0
آخر الأخبار
09:08
قسد: مقتل وإصابة العشرات بالدفاع عن سجن الشدادي
آخر الأخبار
09:08
قسد: مقتل وإصابة العشرات بالدفاع عن سجن الشدادي
0
فنّ
09:07
يارا بالطرحة والفستان الأبيض... عروس 2026؟ (صورة)
فنّ
09:07
يارا بالطرحة والفستان الأبيض... عروس 2026؟ (صورة)
0
أخبار لبنان
09:06
الرئيس عون: لبنان غني بثروته البشرية والمبادرات الإبداعية لابنائه مكنته من الحفاظ على وجوده
أخبار لبنان
09:06
الرئيس عون: لبنان غني بثروته البشرية والمبادرات الإبداعية لابنائه مكنته من الحفاظ على وجوده
أخبار دولية
09:01
رئيس وزراء إسبانيا يتعهد بـ"شفافية مطلقة" في التحقيق بشأن حادثة القطار
أخبار دولية
09:01
رئيس وزراء إسبانيا يتعهد بـ"شفافية مطلقة" في التحقيق بشأن حادثة القطار
0
أخبار دولية
08:50
روسيا البيضاء: ترامب دعا لوكاشينكو الى الانضمام إلى مجلس السلام في غزة
أخبار دولية
08:50
روسيا البيضاء: ترامب دعا لوكاشينكو الى الانضمام إلى مجلس السلام في غزة
0
أخبار دولية
08:49
المستشار الألماني: الاتحاد الأوروبي قادر على الرد على أي رسوم أميركية "غير منطقية"
أخبار دولية
08:49
المستشار الألماني: الاتحاد الأوروبي قادر على الرد على أي رسوم أميركية "غير منطقية"
0
أخبار دولية
08:02
قوات معارضة في جنوب السودان تدعو إلى الزحف للعاصمة جوبا
أخبار دولية
08:02
قوات معارضة في جنوب السودان تدعو إلى الزحف للعاصمة جوبا
0
أخبار لبنان
2025-12-17
بو صعب: الكلام عن تعيين سفراء غير السفير كرم في لجنة الميكانيزم هو كلام إعلامي
أخبار لبنان
2025-12-17
بو صعب: الكلام عن تعيين سفراء غير السفير كرم في لجنة الميكانيزم هو كلام إعلامي
0
منوعات
2025-09-07
طلبت من المضيفة "أن تصمت"... هذا ما حدث لراكبة على الطائرة (فيديو)
منوعات
2025-09-07
طلبت من المضيفة "أن تصمت"... هذا ما حدث لراكبة على الطائرة (فيديو)
0
أخبار دولية
07:51
من حيفا… تفاصيل مرتقبة عن نتائج اجتماع الكابينت
أخبار دولية
07:51
من حيفا… تفاصيل مرتقبة عن نتائج اجتماع الكابينت
0
فنّ
2025-09-15
في ذكرى زواجه من هايلي... هذا ما كشفه جاستن بيبر عن القيم خلف نجاح عائلته
فنّ
2025-09-15
في ذكرى زواجه من هايلي... هذا ما كشفه جاستن بيبر عن القيم خلف نجاح عائلته
0
تقارير نشرة الاخبار
07:57
انهيار صخريّ عرقل وصول المياه الى طرابلس واليونيسف ستكشف
تقارير نشرة الاخبار
07:57
انهيار صخريّ عرقل وصول المياه الى طرابلس واليونيسف ستكشف
0
أخبار دولية
07:51
من حيفا… تفاصيل مرتقبة عن نتائج اجتماع الكابينت
أخبار دولية
07:51
من حيفا… تفاصيل مرتقبة عن نتائج اجتماع الكابينت
0
أخبار لبنان
06:56
وزير العدل من بكركي عن ملف الانفجار: نعطي كل السند الممكن لتسهيل المهام
أخبار لبنان
06:56
وزير العدل من بكركي عن ملف الانفجار: نعطي كل السند الممكن لتسهيل المهام
0
أخبار لبنان
04:16
أهالي ضحايا انفجار المرفأ: لن نسمح لغراسيا القزي بالدخول إلى مكتبها
أخبار لبنان
04:16
أهالي ضحايا انفجار المرفأ: لن نسمح لغراسيا القزي بالدخول إلى مكتبها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
ناصر العطية يواصل كتابة التاريخ في رالي دكار
تقارير نشرة الاخبار
13:40
ناصر العطية يواصل كتابة التاريخ في رالي دكار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
لحن جديد بين لبنان والامارات ومجموعة ابو ظبي للثقافة والفنون تعزفه !
تقارير نشرة الاخبار
13:39
لحن جديد بين لبنان والامارات ومجموعة ابو ظبي للثقافة والفنون تعزفه !
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
ضربة أميركية على إيران أم لا… إسرائيل في حالة التأهب
تقارير نشرة الاخبار
13:38
ضربة أميركية على إيران أم لا… إسرائيل في حالة التأهب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
نجوم من حول العالم في الرياض…
تقارير نشرة الاخبار
13:36
نجوم من حول العالم في الرياض…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
هل وصلت العملة الايرانية فعلاً إلى الصفر مقابل الدولار؟
تقارير نشرة الاخبار
13:35
هل وصلت العملة الايرانية فعلاً إلى الصفر مقابل الدولار؟
1
حال الطقس
13:16
ماذا في خريطة الطقس في الايام المقبلة؟
حال الطقس
13:16
ماذا في خريطة الطقس في الايام المقبلة؟
2
أمن وقضاء
02:58
حصيلة مخالفات السّرعة الزائدة وتوقيفات قوى الأمن خلال أسبوع
أمن وقضاء
02:58
حصيلة مخالفات السّرعة الزائدة وتوقيفات قوى الأمن خلال أسبوع
3
تقارير نشرة الاخبار
13:23
اقتراحات بتعيين نوح زعيتر وزيرا للزراعة وفضل شاكر وزيرا للثقافة…
تقارير نشرة الاخبار
13:23
اقتراحات بتعيين نوح زعيتر وزيرا للزراعة وفضل شاكر وزيرا للثقافة…
4
حال الطقس
02:27
إليكم تفاصيل طقس مطلع الأسبوع
حال الطقس
02:27
إليكم تفاصيل طقس مطلع الأسبوع
5
صحف اليوم
00:49
مصادر “الجمهورية”: لبنان سيدخل مرحلة من ثلاثة محاور مع انتهاء الزيارة “الخماسية”
صحف اليوم
00:49
مصادر “الجمهورية”: لبنان سيدخل مرحلة من ثلاثة محاور مع انتهاء الزيارة “الخماسية”
6
أخبار لبنان
05:24
وزير العدل من بكركي: العمل جارٍ بملف انفجار المرفأ... وهذا ما قاله عن تعيين غراسيا القزي
أخبار لبنان
05:24
وزير العدل من بكركي: العمل جارٍ بملف انفجار المرفأ... وهذا ما قاله عن تعيين غراسيا القزي
7
أمن وقضاء
06:35
يعاني من اضطرابات عقلية... قوى الأمن تعمّم صورة شاب مجهول الهويّة
أمن وقضاء
06:35
يعاني من اضطرابات عقلية... قوى الأمن تعمّم صورة شاب مجهول الهويّة
8
صحف اليوم
00:41
معلومات “الأنباء الكويتية”: اتصالات ولقاءات بين مسؤولين فرنسيين وقطريين ومِصريين و“حزب الله”
صحف اليوم
00:41
معلومات “الأنباء الكويتية”: اتصالات ولقاءات بين مسؤولين فرنسيين وقطريين ومِصريين و“حزب الله”
