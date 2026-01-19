الأخبار
رئيس وزراء إسبانيا يتعهد بـ"شفافية مطلقة" في التحقيق بشأن حادثة القطار
2026-01-19 | 09:01
رئيس وزراء إسبانيا يتعهد بـ"شفافية مطلقة" في التحقيق بشأن حادثة القطار
تعهّد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بكشف الحقيقة بـ"شفافية مطلقة" بشأن أسباب حادثة القطار التي أودت بـ39 شخصا على الأقل مساء الأحد في جنوب إسبانيا.
وقال سانشيز في كلمة مقتضبة ألقاها في أداموث، البلدة الأندلسية التي وقع فيها الحادث: "سنكتشف الحقيقة"، متعهدا بـ"شفافية ووضوح مطلقين".
كما أعلن الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام "اعتبارا من منتصف ليل اليوم وحتى الخميس".
إشترك
