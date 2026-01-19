قائد شرطة إيران يمهل المشاركين في "الشغب" ثلاثة أيام لتسليم أنفسهم مقابل تخفيف العقوبة

أعلن قائد الشرطة الإيرانية أن الأشخاص الذين "غُرّر بهم" للمشاركة في تظاهرات تعتبرها السلطات "أعمال شغب"، سيستفيدون من تخفيف للعقوبة في حال سلّموا أنفسهم خلال مهلة ثلاثة أيام.



وقال أحمد رضا رادان للتلفزيون الرسمي إن "الشبان الذين تورطوا من دون قصد في أعمال الشغب يُعدّون أفرادا غُرّر بهم، وليسوا جنودا أعداء"، مضيفا أنهم "سيُعاملون بتساهل من نظام الجمهورية الإسلامية"، وأن أمامهم "مهلة أقصاها ثلاثة أيام" لتسليم أنفسهم.