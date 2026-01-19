وزير الخزانة الأميركي: فرض رسوم أوروبية مضادة بسبب غرينلاند خطوة "غير حكيمة"

حذّر وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الدول الأوروبية من فرض رسوم جمركية مضادة ردا على الرسوم التي هدّد بها الرئيس دونالد ترامب من أجل الاستحواذ على إقليم غرينلاند الدنماركي الشاسع.



وقال بيسنت للصحافيين في اليوم الأول من المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "أعتقد أن ذلك سيكون خطوة غير حكيمة بتاتا".



وأضاف أن ترامب يريد السيطرة على الإقليم الدنماركي المتمتع بحكم ذاتي لأنه يعتبره "أصلا استراتيجيا" و"لن نوكل أمن نصف الكرة الأرضية الغربي لأي طرف آخر".