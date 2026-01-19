مصدران لرويترز: إسرائيل تلقت دعوة من الولايات المتحدة للانضمام إلى "مجلس السلام"

أفاد مصدران مطلعان لرويترز بأن إسرائيل تلقت دعوة من الولايات المتحدة للانضمام إلى "مجلس السلام" في غزة الذي يرأسه الرئيس دونالد ترامب.



ولم يتضح بعد ما إذا كانت إسرائيل قبلت الدعوة. ولم يرد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على طلب لرويترز للتعليق.