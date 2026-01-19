كندا "لن تدفع" لترامب لقاء الانضمام الى "مجلس السلام"

أفاد مصدر حكومي كندي بأن أوتاوا لن تدفع لقاء الانضمام الى "مجلس السلام" الذي شكّله دونالد ترامب، بعدما كان رئيس وزرائها مارك كارني ألمح الى أنه سيوافق على دعوة وجّهها إليه الرئيس الأميركي.



وقال المصدر لوكالة فرانس برس: "لن تدفع كندا لقاء الحصول على مقعد في المجلس، ولم يتم طلب ذلك من كندا في الوقت الراهن".