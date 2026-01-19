الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن هذا العام

توقعت الأمم المتحدة أن يزداد الوضع الإنساني في اليمن سوءا في العام 2026، مع تفاقم انعدام الأمن الغذائي وتوقف المساعدات الدولية.



وحذّر منسّق الأمم المتّحدة للمساعدات الإنسانية في اليمن جوليان هارنيس في حديث للصحافيين في جنيف من أن "الوضع في اليمن مقلق جدا".



في العام الماضي، كان 19,5 مليون شخص في البلاد، من أصل نحو 40 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، في حين لم تموّل خطة استجابة الأمم المتحدة إلا بنسبة 28%، أي ما يعادل 688 مليون دولار.



وقال هارنيس: "نتوقع أن يزداد الوضع سوءا في العام 2026"، مشيرا إلى أن 21 مليون شخص سيتأثرون.



ونبّه الى أن انعدام الأمن الغذائي يتفاقم، ولا سيما على ساحل البحر الأحمر، في حين أن النظام الصحي المدعوم من الأمم المتحدة والبنك الدولي منذ عشر سنوات، "لن يتلقى مستوى الدعم نفسه الذي كان يتلقاه في السابق".



وتوقع هارنيس أن يكون اليمن "عرضة بشدة للأوبئة" هذا العام، محذرا من أن "الأزمة الإنسانية في اليمن تشكل خطرا على شبه الجزيرة العربية".



وأضاف: "الكوليرا والحصبة وشلل الأطفال عابرة للحدود".