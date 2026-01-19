الأخبار
5
o
القوات السورية والكردية تتبادلان الاتهامات بشأن مصير سجناء من تنظيم الدولة الاسلامية
أخبار دولية
2026-01-19 | 12:04
القوات السورية والكردية تتبادلان الاتهامات بشأن مصير سجناء من تنظيم الدولة الاسلامية
تبادلت دمشق وقوات سوريا الديموقراطية (قسد) الاثنين الاتهامات بشأن مصير سجناء من تنظيم الدولة الاسلامية محتجزين في مرافق يديرها الأكراد في شمال وشرق البلاد، مع انتشار القوات الحكومية تنفيذا لاتفاق بين الطرفين.
وتحتجز "قسد" في سبعة سجون تشرف عليها، الآلاف من عناصر تنظيم الدولة الاسلامية، بينهم أجانب، ممن اعتقلتهم خلال المعارك ضده حتى دحره من آخر نقاط سيطرته في سوريا عام 2019.
وهي أعلنت في بيان الاثنين "تعرّض سجن الشدادة الذي يضمّ آلاف السجناء من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، لهجمات متكررة نفذتها فصائل دمشق".
وأكدت قسد أن السجن الواقع في محافظة الحسكة، معقلها في شمال شرق سوريا، "خرج حاليا عن سيطرة قوّاتنا".
من جهته، اتهم الجيش القوات الكردية بإطلاق سراح موقوفين من هذا السجن.
وأكد، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، أن وحداته ستعمل على "تأمين السجن" ومحيطه، وتمشيط مدينة الشدادة لإلقاء القبض على الفارين.
وأوضح أن السجن و"المرافق الأمنية" في المدينة ستسّلم إلى وزارة الداخلية.
ولم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق من صحة ادعاءات الطرفين.
