إردوغان: نأمل بمعالجة الاضطرابات في إيران عبر الحوار والدبلوماسية

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن الاضطرابات التي شهدتها إيران تشكل "اختبارا جديدا" لطهران، مؤكدا أن تركيا "ستقف ضد أي تحرك" من شأنه إغراق المنطقة في الفوضى.



وقال إردوغان في خطاب متلفز بعد الاجتماع الاسبوعي لحكومته: "نأمل أنه بفضل مقاربة سياسية تعطي الأولوية للحوار والدبلوماسية، بأن يتمكن إخواننا الايرانيون من تجاوز هذه المرحلة العصيبة"



واضاف إردوغان: "جارتنا إيران، في أعقاب الهجمات الإسرائيلية، تواجه الآن اختبارا جديدا يستهدف استقرارها وسلمها الاجتماعي".



وأضاف: "نراقب جميعا السيناريوهات التي يحاول (البعض) فرضها عبر الشارع. بما أن سياستنا الخارجية ترتكز على السلام والاستقرار، سنواصل الوقوف في وجه أي تحرك يهدد بجر منطقتنا إلى حالة من عدم اليقين".

وأشاد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بالعملية العسكرية "الحكيمة" التي نفذها الجيش السوري ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرق البلاد، رغم ما وصفه بأنه "استفزازات".



وقال إن "إدارة الجيش السوري الحكيمة لهذه العملية الحساسة تستحق الثناء. فرغم الاستفزازات، اجتاز الجيش السوري اختبارا ناجحا، متجنبا القيام بأفعال من شأنها أن تضعه في الموقع الخطأ في حين أنه على صواب".



وأضاف: "انتهزت سوريا فرصة تاريخية. وبصفتنا أشقاء وأصدقاء للشعب السوري، لن نسمح بأي محاولة تخريب. إن مبدأ الدولة الواحدة والجيش الواحد شرط أساسي لاستقرار أي بلد. وتدعم تركيا بشكل كامل كل الإجراءات المتخذة لتحقيق ذلك".