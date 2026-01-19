فون دير لايين أبلغت وفد الكونغرس الأميركي في دافوس ضرورة "احترام سيادة غرينلاند"

شددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الاثنين على ضرورة احترام سيادة الدنمارك وغرينلاند التي يلوّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالسيطرة عليها، وذلك خلال لقائها الاثنين وفدا من الكونغرس على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.



وأكدت فون دير لايين عبر منصات التواصل ضرورة "الاحترام المطلق" لهذه السيادة، معتبرة ذلك "ذا أهمية قصوى للعلاقة عبر الأطلسي. في الوقت عينه، يبقى الاتحاد الأوروبي مستعدا للعمل من قرب مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي وحلفاء آخرين، بالتنسيق الوثيق مع الدنمارك، لتعزيز مصالحنا الأمنية المشتركة".



ورأت أن الرسوم الجمركية "تتعارض مع المصالح المشتركة" لواشنطن وبروكسل، وذلك في ظل تهديد ترامب بفرض تعرفات على واردات ثماني دول أوروبية تعارض مساعيه للسيطرة على الجزيرة.