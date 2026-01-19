الأخبار
الشرع وترامب يؤكدان في اتصال ضرورة "ضمان حقوق" الأكراد
أخبار دولية
2026-01-19
الشرع وترامب يؤكدان في اتصال ضرورة "ضمان حقوق" الأكراد
أكّد الرئيس السوري أحمد الشرع ونظيره الأميركي دونالد ترامب في اتصال هاتفي الإثنين ضرورة "ضمان حقوق" الأكراد، وفق ما أفادت الرئاسة السورية، بعيد إبرام اتفاق بين دمشق وقوات سوريا الديموقراطية لوقف إطلاق النار ودمج قواتها ضمن مؤسسات الدولة.
وذكرت الرئاسة في بيان أن الجانبين شددا "على ضرورة ضمان حقوق وحماية الشعب الكردي ضمن إطار الدولة السورية"، وكذلك على "أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية واستقلالها".
أخبار دولية
وترامب
يؤكدان
اتصال
ضرورة
"ضمان
حقوق"
الأكراد
التالي
ملك المغرب يوافق على الانضمام إلى "مجلس السلام" برئاسة ترامب
فون دير لايين أبلغت وفد الكونغرس الأميركي في دافوس ضرورة "احترام سيادة غرينلاند"
السابق
0
أخبار دولية
2026-01-17
أخبار دولية
2026-01-17
الشرع يصدر مرسوما يؤكد فيه حقوق السوريين الأكراد
آخر الأخبار
15:09
الرئاسة السورية: الرئيس الشرع والرئيس ترامب اتفقا على مواصلة التعاون في مكافحة تنظيم الدولة وإنهاء تهديداته وعلى ضرورة ضمان حقوق الشعب الكردي ضمن إطار الدولة السورية
آخر الأخبار
15:09
الرئاسة السورية: الرئيس الشرع والرئيس ترامب اتفقا على مواصلة التعاون في مكافحة تنظيم الدولة وإنهاء تهديداته وعلى ضرورة ضمان حقوق الشعب الكردي ضمن إطار الدولة السورية
آخر الأخبار
2026-01-17
الإدارة الذاتية الكردية: المرسوم الرئاسي حول حقوق الأكراد "لا يلبي طموحات الشعب السوري"
آخر الأخبار
2026-01-17
الإدارة الذاتية الكردية: المرسوم الرئاسي حول حقوق الأكراد "لا يلبي طموحات الشعب السوري"
آخر الأخبار
2026-01-14
الرئيس السوري: أدفع بكل طاقتي حتى تكون حقوق الأكراد مصانة لأنهم جزء من المجتمع السوري
آخر الأخبار
2026-01-14
الرئيس السوري: أدفع بكل طاقتي حتى تكون حقوق الأكراد مصانة لأنهم جزء من المجتمع السوري
0
أخبار دولية
15:36
أخبار دولية
15:36
ملك المغرب يوافق على الانضمام إلى "مجلس السلام" برئاسة ترامب
أخبار دولية
15:31
فون دير لايين أبلغت وفد الكونغرس الأميركي في دافوس ضرورة "احترام سيادة غرينلاند"
أخبار دولية
15:31
فون دير لايين أبلغت وفد الكونغرس الأميركي في دافوس ضرورة "احترام سيادة غرينلاند"
تقارير نشرة الاخبار
14:20
اتفاق القضاء على قسد: لماذا تخلت اميركا عن الجماعة وماذا كسب الشرع؟
تقارير نشرة الاخبار
14:20
اتفاق القضاء على قسد: لماذا تخلت اميركا عن الجماعة وماذا كسب الشرع؟
تقارير نشرة الاخبار
14:01
تطبيق اتفاق انتشار الجيش السوري في مناطق سيطرة قسد يبدأ… والسجون تشعل الميدان
تقارير نشرة الاخبار
14:01
تطبيق اتفاق انتشار الجيش السوري في مناطق سيطرة قسد يبدأ… والسجون تشعل الميدان
0
خبر عاجل
2025-12-12
خبر عاجل
2025-12-12
وزيرة التربية ريما كرامي لـ #جدل: إجراء إمتحانات الشهادة المتوسطة ما زال قيد البحث فالطلاب يعلمون ما هو المُتوجب عليهم ونحن سنستشير المتخصصين لنرى مدى جهوزية قيام هذه الامتحانات وما هو البديل في حال عدم قيامها
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-10
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-10
زيارة تاريخية لأوّل رئيس سوري للبيت الأبيض
اقتصاد
2025-10-14
اقتصاد
2025-10-14
انخفاض في أسعار المحروقات...
أخبار لبنان
2025-10-31
أخبار لبنان
2025-10-31
السفير التركي إلتقى سلام: سنواصل دعم لبنان في كل المجالات
0
تقارير نشرة الاخبار
14:20
تقارير نشرة الاخبار
14:20
اتفاق القضاء على قسد: لماذا تخلت اميركا عن الجماعة وماذا كسب الشرع؟
تقارير نشرة الاخبار
14:01
تقارير نشرة الاخبار
14:01
تطبيق اتفاق انتشار الجيش السوري في مناطق سيطرة قسد يبدأ… والسجون تشعل الميدان
تقارير نشرة الاخبار
14:00
تقارير نشرة الاخبار
14:00
اعتكاف المساعدين القضائيين يفتح الباب على ازمات قضائية لا تنتهي
تقارير نشرة الاخبار
13:55
تقارير نشرة الاخبار
13:55
تل أبيب ترفع التأهب الجوي وتدرس خيارات المواجهة مع إيران
أخبار دولية
13:53
أخبار دولية
13:53
نتنياهو: إذا إرتكبت إيران خطأً وهاجمتنا فسنرد بقوة لم تعرفها من قبل
تقارير نشرة الاخبار
13:42
تقارير نشرة الاخبار
13:42
أهالي شهداء وضحايا انفجار المرفأ يتوعدون المديرة العامة للجمارك: "سنرميك خارجا"
تقارير نشرة الاخبار
13:38
تقارير نشرة الاخبار
13:38
لبنان في دافوس والعين على صندوق النقد
تقارير نشرة الاخبار
13:36
تقارير نشرة الاخبار
13:36
هل تريد التزلّج في بلد غير لبنان؟ دافوس تحتضن الثلج ومنتدى الاقتصاد العالمي
أخبار دولية
13:28
أخبار دولية
13:28
مع انطلاقة 2026… هل ترث ميرومي عرش لابوبو؟
حال الطقس
02:27
حال الطقس
02:27
إليكم تفاصيل طقس مطلع الأسبوع
أمن وقضاء
02:58
أمن وقضاء
02:58
حصيلة مخالفات السّرعة الزائدة وتوقيفات قوى الأمن خلال أسبوع
أمن وقضاء
08:06
أمن وقضاء
08:06
يُروّجون المخدرات عبر التوك توك في البقاع الأوسط… فوقعوا في قبضة أمن الدولة
أمن وقضاء
12:01
أمن وقضاء
12:01
أمن الدولة يوقف رئيس المصلحة وموظفين رسميين في مالية النبطية بتهم الرشى والابتزاز
أمن وقضاء
06:35
أمن وقضاء
06:35
يعاني من اضطرابات عقلية... قوى الأمن تعمّم صورة شاب مجهول الهويّة
أخبار لبنان
11:49
أخبار لبنان
11:49
كرامي: المدارس التي اضطرت إلى الإقفال نتيجة الأحوال الجوية ستعوض على المتعلمين بدل أيام التعطيل القسري
صحف اليوم
00:49
صحف اليوم
00:49
مصادر “الجمهورية”: لبنان سيدخل مرحلة من ثلاثة محاور مع انتهاء الزيارة “الخماسية”
أخبار لبنان
05:24
أخبار لبنان
05:24
وزير العدل من بكركي: العمل جارٍ بملف انفجار المرفأ... وهذا ما قاله عن تعيين غراسيا القزي
