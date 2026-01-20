قوات الدعم السريع السودانية تأسف للاشتباك مع جنود تشاديين عند الحدود

أعربت قوات الدعم السريع السودانية عن أسفها للاشتباكات "غير المقصودة" مع الجيش التشادي عند الحدود مع البلدين، والتي أسفرت عن مقتل سبعة من جنوده.



وأسفت قوات الدعم السريع في بيان، "للأحداث المؤسفة التي وقعت نتيجة اشتباكات غير مقصودة مع القوات التشادية الشقيقة".



وأوضحت أن ما جرى "لم يكن مقصودا... وإنما حدث نتيجة خطأ غير متعمد أثناء عمليات ميدانية كانت تستهدف ملاحقة مليشيات جيش الإخوان المسلمين وحركات الارتزاق التي قدمت من داخل أراضي جمهورية تشاد الشقيقة".



وكانت الحكومة التشادية أعلنت الجمعة أن سبعة من جنودها قتلوا في اليوم السابق في اشتباك مع مجموعة مسلحة على الحدود مع السودان. ونسب مسؤول حكومي ذلك الى قوات الدعم السريع.



وأكدت الأخيرة احترامها سيادة تشاد، محمّلة المسؤولية عن الاشتباك الى قيادات مرتبطة بالجيش السوداني.



وجددت قوات الدعم "التزامها الثابت بمبادئ حسن الجوار، والعمل المشترك مع الأشقاء في جمهورية تشاد بما يخدم الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة".