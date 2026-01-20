ترامب يرى أن القادة الأوروبيين لن "يتصدّوا بشدة" لمحاولته شراء غرينلاند

أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعتقاده بأن القادة الأوروبيين لن "يتصدوا بشدة" لمحاولته شراء غرينلاند.



وقال ترامب ردا على مراسل صحافي في فلوريدا سأله عما ينوي قوله للقادة الأوروبيين المعارضين لخططه: "لا أعتقد أنهم سيتصدّون بشدة. يجب أن نحصل عليها. يجب أن يتم هذا الأمر".