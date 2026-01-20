النروج تذكر مواطنيها بامكانية مصادرة أملاكهم في حال نشوب حرب

بدأ آلاف النروجيين بتسلم رسائل من القوات المسلحة تبلغهم بإمكانية مصادرة منازلهم ومركباتهم وقواربهم وآلياتهم في حال نشوب حرب.



وأوضح الجيش في بيان، أن "عمليات المصادرة هذه تهدف إلى ضمان حصول القوات المسلحة، في حالة الحرب، على الموارد الضرورية للدفاع عن البلاد".



وسيتم إصدار نحو 13,500 أمر مصادرة تحضيري لعام 2026.



وأوضح البيان أن هذه الرسائل لا تأثير عمليا لها في زمن السلم، سوى تنبيه المواطنين بأن الجيش قد يستولي على ممتلكاتهم في حال اندلاع نزاع.



ويسري طلب المصادرة لعام واحد، ونحو ثلثي الرسائل التي ستسرسل في عام 2026 هي مجرد تجديدات لبلاغات صادرة في السنوات السابقة.



وأشار أندرس ييرنبرغ، رئيس وحدة اللوجستيات في الجيش، في البيان إلى أن "أهمية الاستعدادات للأزمات والحرب ارتفعت بشكل كبير في السنوات الأخيرة".



وقال: "النروج تعيش أخطر وضع أمني منذ الحرب العالمية الثانية. يجب أن يكون مجتمعنا مستعدا لأزمات السياسات الأمنية، وفي أسوأ الأحوال، للحرب". وأضاف: "نحن نقوم بتعزيز كبير للاستعدادات العسكرية والمدنية".



وعززت النروج، العضو في حلف شمال الأطلسي والتي تعد بمثابة عيون الحلف وآذانه في القطب الشمالي، دفاعاتها في السنوات الأخيرة، مثل بقية الدول الأوروبية.



وتشترك هذه الدولة الاسكندنافية في حدود بحرية وبرية بطول 198 كيلومترا مع روسيا في أقصى الشمال.