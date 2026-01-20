ترامب يهدد فرنسا بفرض رسوم جمركية بنسبة 200% على صادراتها من النبيذ والشمبانيا

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 200% على النبيذ والشمبانيا الفرنسية ردا على رفض نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الانضمام إلى "مجلس السلام" الذي يعمل على إنشائه.



وقال للصحافيين في فلوريدا: "سأفرض رسوما جمركية بنسبة 200% على النبيذ والشمبانيا (المصدّر من فرنسا). وهو سيوافق على الانضمام، لكنه ليس ملزما بالموافقة".



وقال مقربون من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لوكالة فرانس برس الاثنين إن فرنسا "لا تلتزم تلبية" دعوة الانضمام إلى "مجلس السلام" في هذه المرحلة.

