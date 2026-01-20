حزب العمال الكردستاني يتعهد بـ"عدم التخلي" عن أكراد سوريا

تعهد حزب العمال الكردستاني بـ"عدم التخلي أبدا" عن أكراد سوريا بمواجهة العمليات العسكرية للجيش السوري، وفق ما صرح المسؤول الكبير في الجناح العسكري للحزب مراد قره يلان لوكالة فرات الموالية للحزب.



وقال قره يلان مخاطبا أكراد سوريا: "اعلموا أننا لن نتخلى عنكم أبدا. مهما كلف الأمر، لن نترككم وحدكم. في هذه العملية، سنفعل كل ما يلزم، نحن الشعب الكردي بأكمله والحركة".