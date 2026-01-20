تركيا: لن تقبل بأي استفزاز بشأن الوضع في سوريا

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا أن تركيا "لن تقبل بأي استفزاز" في ظل تجمعات تنظمها أحزاب وحركات مؤيدة للأكراد احتجاجا على الهجوم الذي نفذته سلطات دمشق المدعومة من أنقرة على القوات الكردية في شمال شرق سوريا.



وقال يرلي كايا للصحافيين: "نتابع عن كثب وبانتباه كبير التطورات الأخيرة في الوضع في سوريا وكل الأنشطة على طول حدودنا".



وأضاف: "أود التأكيد مجددا على أننا لن نسمح بأي محاولة استفزاز أو عملية تلاعب بالرأي العام، تهدف إلى بلبلة السلام في بلادنا".