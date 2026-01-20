الصين تطالب أفغانستان بضمان أمن رعاياها غداة هجوم على مطعم صيني في كابول

طالبت بكين أفغانستان بحماية المواطنين الصينيين بعد تفجير استهدف مطعما صينيا في كابول وأسفر عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل بينهم مواطن صيني.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غو جياكون في مؤتمر صحافي: "قدّمت الصين احتجاجا عاجلا للجانب الأفغاني، مطالبة إياه ببذل قصارى جهده لعلاج المصابين، واتخاذ مزيد من الإجراءات الفعّالة لحماية سلامة المواطنين الصينيين".