الرئاسة المصرية: السيسي سيلتقي ترامب على هامش منتدى دافوس
أخبار دولية
2026-01-20 | 03:41
الرئاسة المصرية: السيسي سيلتقي ترامب على هامش منتدى دافوس
أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.
وجاء في بيان للرئاسة أن الجانبين سيبحثان "آخر المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين مصر والولايات المتحدة بما يخدم مصالح البلدين ويعزز الاستقرار الإقليمي والدولي".
03:28
الرئاسة المصرية: السيسي سيلتقي ترامب على هامش منتدى دافوس
01:42
ترامب ينشر رسائل من ماكرون تقترح اجتماعا لمجموعة السبع بعد منتدى دافوس
2026-01-13
ترامب سيحضر منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا الأسبوع المقبل
2025-12-07
سلام يعقد سلسلة اجتماعات مع منظمات دولية ووكالات تابعة للأمم المتحدة على هامش منتدى الدوحة
05:20
مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سيعقد جلسة طارئة بشأن إيران
04:43
رئاسة الوزراء البريطانية ردا على ترامب: الاتفاق حول تشاغوس "يضمن عمليات القاعدة الأميركية البريطانية"
04:42
مقتل 20 شخصا في حرائق تشيلي... وتجدد النيران يعقّد مهمة عناصر الإنقاذ
04:09
الأونروا تقول إنها تواجه "هجوما غير مسبوق" مع تنفيذ إسرائيل عمليات هدم داخل مقرها في القدس الشرقية
02:06
ارتفاع في أسعار المحروقات...
04:42
مقتل 20 شخصا في حرائق تشيلي... وتجدد النيران يعقّد مهمة عناصر الإنقاذ
23:40
أسرار الصحف 20-1-2026
03:25
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: الاشتباكات في شرق وشمال شرقي سوريا أجبرت آلاف الأسر على الفرار
03:15
ترامب: رسالة دافوس ستكون أننا مقبلون على مرحلة مثيرة للاهتمام
14:20
اتفاق القضاء على قسد: لماذا تخلت اميركا عن الجماعة وماذا كسب الشرع؟
14:01
تطبيق اتفاق انتشار الجيش السوري في مناطق سيطرة قسد يبدأ… والسجون تشعل الميدان
14:00
اعتكاف المساعدين القضائيين يفتح الباب على ازمات قضائية لا تنتهي
13:55
تل أبيب ترفع التأهب الجوي وتدرس خيارات المواجهة مع إيران
13:53
نتنياهو: إذا إرتكبت إيران خطأً وهاجمتنا فسنرد بقوة لم تعرفها من قبل
13:42
أهالي شهداء وضحايا انفجار المرفأ يتوعدون المديرة العامة للجمارك: "سنرميك خارجا"
13:38
لبنان في دافوس والعين على صندوق النقد
13:36
هل تريد التزلّج في بلد غير لبنان؟ دافوس تحتضن الثلج ومنتدى الاقتصاد العالمي
12:01
أمن الدولة يوقف رئيس المصلحة وموظفين رسميين في مالية النبطية بتهم الرشى والابتزاز
08:06
يُروّجون المخدرات عبر التوك توك في البقاع الأوسط… فوقعوا في قبضة أمن الدولة
11:49
كرامي: المدارس التي اضطرت إلى الإقفال نتيجة الأحوال الجوية ستعوض على المتعلمين بدل أيام التعطيل القسري
06:35
يعاني من اضطرابات عقلية... قوى الأمن تعمّم صورة شاب مجهول الهويّة
05:24
وزير العدل من بكركي: العمل جارٍ بملف انفجار المرفأ... وهذا ما قاله عن تعيين غراسيا القزي
01:06
بالفيديو - حادث تصادم بين أكثر من مئة سيارة وشاحنة يغلق طريقا سريعا في ولاية ميشيغن الأميركية
01:17
النروج تذكر مواطنيها بامكانية مصادرة أملاكهم في حال نشوب حرب
02:03
استقرار جوي اليوم مع برد قارس... والطقس يتقلب بين الخميس والسبت
