الرئاسة المصرية: السيسي سيلتقي ترامب على هامش منتدى دافوس

أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.



وجاء في بيان للرئاسة أن الجانبين سيبحثان "آخر المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين مصر والولايات المتحدة بما يخدم مصالح البلدين ويعزز الاستقرار الإقليمي والدولي".