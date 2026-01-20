رئاسة الوزراء البريطانية ردا على ترامب: الاتفاق حول تشاغوس "يضمن عمليات القاعدة الأميركية البريطانية"

ردت بريطانيا على انتقادات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لها بشأن تسليمها جزر تشاغوس إلى موريشيوس، قائلة إن الاتفاق الموقّع في هذا الشأن "يضمن عمليات القاعدة الأميركية البريطانية" في الأرخبيل الواقع في المحيط الهندي.



وبعدما اتهم ترامب بريطانيا بارتكاب "حماقة كبرى" بتوقيعها اتفاقا لتسليم تشاغوس إلى جزيرة موريشيوس مع الاحتفاظ بقاعدة عسكرية بريطانية أميركية في دييغو غارسيا، كبرى جزر الأرخبيل، أكدت رئاسة الحكومة أن "هذا الاتفاق يضمن أمن عمليات القاعدة الأميركية البريطانية المشتركة في دييغو غارسيا لأجيال، بفضل بنود قوية تقضي بالحفاظ على قدراتها الفريدة وإبقاء أعدائنا في الخارج".



وأشار إلى أن الاتفاق الذي وقّعته بريطانيا مع مستعمرتها السابقة "لقي ترحيبا علنيا من الولايات المتحدة وأستراليا وكل الحلفاء الآخرين في العيون الخمس" FVEY، في إشارة إلى التحالف الاستخباراتي الذي يضم الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا.