مقتل 20 شخصا في حرائق تشيلي... وتجدد النيران يعقّد مهمة عناصر الإنقاذ

لا يزال الوضع دقيقا في تشيلي في ظل حرائق غابات مستمرة منذ أيام في جنوب البلاد، مع اندلاع حرائق جديدة تُعقّد مهمة عناصر الإطفاء في ذروة فصل الصيف في نصف الكرة الجنوبي.



واندلعت الحرائق السبت مدفوعة بارتفاع درجات الحرارة ورياح قوية تجاوزت سرعتها 70 كيلومترا في الساعة في منطقتي نوبلي وبيوبيو على بُعد حوالي 500 كيلومتر إلى الجنوب من العاصمة سانتياغو.



وفي آخر تحديث له في وقت متأخر من مساء الاثنين، أعلن وزير الداخلية ألفارو إليزالدي 20 حالة وفاة، بعد أن كان العدد 19 في وقت سابق.



كما تسببت الحرائق بتشريد نحو 1500 شخص، بينما تضرر أو دُمر أكثر من ألف منزل. والتهمت النيران ما يقرب من 35 ألف هكتار، مُلحقة دمارا هائلا بأحياء بأكملها.



وقال الرئيس التشيلي غابرييل بوريك من منطقة نوبلي: "تمكّنا من السيطرة على بعض الحرائق أو احتواء بعضها الآخر. ومع ذلك، لا تزال بعض الحرائق نشطة للغاية ونبذل قصارى جهدنا لمكافحتها".



وبلغت الحرارة حوالي 25 درجة مئوية الاثنين، أي أقل بقليل من درجات الحرارة المسجلة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك في ذروة فصل الصيف في نصف الكرة الأرضية الجنوبي.



مع ذلك، أكد الرئيس "اندلاع حرائق جديدة في منطقة أراوكانيا، ما يستلزم بالضرورة إعادة توزيع الموارد".



وتقع أراوكانيا إلى الجنوب من بيوبيو. وبحسب المؤسسة الوطنية للغابات (CONAF)، فقد تضررت 1407 هكتارات من الأراضي جراء الحرائق هناك الاثنين.



ولا تزال بيوبيو المنطقة الأكثر تضررا، حيث دُمرت بلدات مثل ليركوين وبينكو بالكامل تقريبا بعد انتشار النيران بسرعة كبيرة ليلة السبت حتى صباح الأحد.