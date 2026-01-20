وزير يوناني: سنتعاون مع إسرائيل بشأن الأمن الإلكتروني والمنظومات المضادة للمسيرات

أعلن وزير الدفاع اليوناني نيكوس ديندياس عقب لقاء مع نظيره الإسرائيلي في أثينا إن اليونان ستتعاون مع إسرائيل في مجال الأمن الإلكتروني والمنظومات المضادة للمسيرات.



وهناك علاقات اقتصادية ودبلوماسية وثيقة بين اليونان وإسرائيل، وتشغلان معا مركزا للتدريب الجوي في اليونان وأجرتا مناورات عسكرية مشتركة في السنوات القليلة الماضية.