رئيسة المفوضية الأوروبية تتعهد برد "حازم" على تهديدات ترامب

تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بردّ "حازم" على تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتكررة بشأن غرينلاند وزيادة التعرفات الجمركية.



وقالت من على منصة المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "نحن نعتبر الشعب الأميركي ليس حليفا لنا فحسب، بل صديقا أيضا. أما دفعُنا إلى دوامة من التوتر فلن يفيد إلا الخصوم الذين نحن عازمون جميعا على ردعهم".