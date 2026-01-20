مجموعة CMA CGM تقلص رحلاتها عبر قناة السويس بسبب مخاطر جيوسياسية

أعلنت مجموعة سي.إم.إي- سي.جي.إم الفرنسية للشحن البحري أنها ستحول السفن على ثلاثة من خطوطها بعيدا عن قناة السويس بسبب حالة الضبابية المحيطة بالأوضاع العالمية، مما يحد من خططها لتوسيع عمليات العبور بعد عامين من الاضطراب المرتبط بشن هجمات على سفن.



وتدرس شركات شحن بحري العودة إلى المسار التجاري الحيوي بين آسيا وأوروبا بعد تحويل السفن إلى مسار حول جنوب إفريقيا في أواخر عام 2023 بعد الهجمات التي شنها الحوثيون في البحر الأحمر، والتي قالت إنها كانت تفعل ذلك لدعم الفلسطينيين خلال الحرب الإسرائيلية على غزة وبسبب معاناة الفلسطينيين.



وعزز اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وما تلاه من توقف لهجمات الحوثيين الآمال في عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها.



وقامت الشركة، ومقرها مرسيليا، بعمليات عبور محدودة باستخدام مرافقة بحرية، وكانت على وشك توسيع استخدامها للمسار وأرسلت سفينتي حاويات كبيرتين عبر القناة الشهر الماضي، وكانت تعتزم القيام بعمليات عبور منتظمة اعتبارا من كانون الثاني على خط ملاحي يربط الهند والولايات المتحدة.



ومع ذلك، قالت الشركة في استشارة للعملاء نُشرت على موقعها الإلكتروني، إنها ستغير مسار سفنها المنتشرة على ثلاثة خطوط، مشيرة إلى "السياق الدولي المعقد وغير المؤكد".



ولم توضح الشركة، وهي ثالث أكبر شركة شحن حاويات في العالم، تفاصيل عن حالة الضبابية العالمية التي أشارت إليها.