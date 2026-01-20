لافروف: روسيا ستواصل الأنشطة التجارية مع إيران رغم التهديدات الأميركية

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا لا ترى أي سبب لوقف الأنشطة التجارية مع إيران وأنها ستواصل القيام بذلك وفقا لما تراه مناسبا، وذلك رغم التهديدات الأميركية بفرض عقوبات.وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 12 كانون الثاني أن أي دولة تقوم بأنشطة تجارية مع إيران ستواجه رسوما جمركية بواقع 25 بالمئة على التبادلات التجارية مع الولايات المتحدة.