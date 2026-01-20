الأخبار
وزير الخارجية الإسرائيلي: الولايات المتحدة دعتنا إلى الانضمام إلى مجلس السلام

2026-01-20 | 06:39
وزير الخارجية الإسرائيلي: الولايات المتحدة دعتنا إلى الانضمام إلى مجلس السلام
وزير الخارجية الإسرائيلي: الولايات المتحدة دعتنا إلى الانضمام إلى مجلس السلام

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن الولايات المتحدة دعت إسرائيل للانضمام إلى مجلس السلام.
 

