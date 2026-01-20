الحكومة البريطانية توافق على إقامة سفارة صينية ضخمة في قلب لندن

وافقت الحكومة البريطانية على مشروع الصين لإقامة "سفارة ضخمة" في القلب التاريخي للعاصمة لندن، بعد ثماني سنوات من بدء الإجراءات، رغم معارضة شديدة من السكان ومجموعات حقوقية.



وجاء في رسالة القرار الرسمية أن وزير الإسكان ستيف ريد: "يمنح ترخيص التخطيط والموافقة على مبنى مُدرج ضمن قائمة المباني التراثية" لإقامة السفارة في المقر التاريخي لدار سَك العملات الملكية سابقا قرب برج لندن الشهير.