ماكرون يتحدث في منتدى دافوس عن "التحول نحو عالم بلا قواعد"

رأى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في فعالية خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أن العالم يشهد تحولًا يبتعد فيه عن القواعد والقانون الدولي.



واعتبر ماكرون أن ما يحدث هو "تحول نحو عالم بلا قواعد، حيث يُدهس القانون الدولي بالأقدام وحيث يبدو أن القانون الوحيد المهم هو قانون الأقوى".



وذكر أن ما أسماها "الطموحات الإمبريالية" تعاود الظهور.