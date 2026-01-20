قوات سوريا الديموقراطية تقول إنها "اضطرت" للانسحاب من مخيم الهول (بيان)

أقرّت قوات سوريا الديموقراطية (قسد) بأنها انسحبت من مخيم الهول الذي يضمّ عائلات جهاديين من تنظيم الدولة الاسلامية والواقع في شمال شرق البلاد، بعدما اتهمها الجيش السوري بترك المخيم الذي كان تحت الحراسة المشدّدة.وقالت قسد في بيان إنها "بسبب الموقف الدولي اللامبالي" تجاه ملفّ تنظيم الدولة الاسلامية و"عدم تحمّل المجتمع الدولي لمسؤولياته في معالجة هذا الملف الخطير"، فإنها "اضطرت ... للانسحاب من مخيم الهول وإعادة التموضع في محيط مدن شمال سوريا التي تتعرض لمخاطر وتهديدات متزايدة" من القوات الحكومية.