فون دير لايين تعلن عزمها تشديد العقوبات الأوروبية على إيران في مجال المسيرات

اعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين نيتها تشديد بعض العقوبات على إيران ردًا على "القمع العنيف" للتظاهرات الاحتجاجية في الجمهورية الإسلامية.



وكتبت فون دير لايين على منصة "إكس": "اليوم، نقترح حظر تصدير مزيد من التقنيات الحساسة المرتبطة بالمسيرات والصواريخ"، موضحة أن عقوبات أخرى قيد الإعداد.



