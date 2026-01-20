مصدر: وزير خارجية تركيا يبحث مع روبيو خطة مجلس السلام والوضع في سوريا

أعلن مصدر في وزارة الخارجية التركية أن الوزير هاكان فيدان ونظيره الأميركي ماركو روبيو ناقشا اليوم الثلاثاء في اتصال هاتفي مبادرة الرئيس دونالد ترامب للسلام وأحدث التطورات في سوريا.