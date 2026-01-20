ترامب يقول إنه أنقذ حلف شمال الأطلسي من السقوط في "مزبلة التاريخ"

اعتبر دونالد ترامب أنه انقذ حلف شمال الأطلسي من السقوط في "مزبلة التاريخ"، وذلك بعدما كثف هجومه في الآونة الاخيرة على دول أعضاء في الحلف.



وكتب الرئيس الاميركي على منصته تروث سوشال "لم يقدم أي شخص أو أي رئيس اكثر مما قدمه الرئيس دونالد جاي ترامب إلى حلف شمال الأطلسي. لو لم أكن هنا، لما كان حلف شمال الأطلسي موجودًا اليوم. لكان سقط في مزبلة التاريخ. إنه أمر محزن لكنه حقيقي".