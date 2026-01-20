متحدث: الأمين العام للأمم المتحدة يندد بتحركات إسرائيل لهدم مجمع الأونروا

أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش دعا إسرائيل إلى وقف هدم مجمع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس الشرقية، وإعادته، إلى جانب أبنية أخرى تابعة للأونروا، إلى المنظمة الدولية "دون تأخير".



وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق للصحفيين: "يرى الأمين العام أن استمرار التصعيد ضد الأونروا أمر غير مقبول بالمرة، ويتعارض مع التزامات إسرائيل الواضحة بموجب القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها".