متحدث: الأمين العام للأمم المتحدة يندد بتحركات إسرائيل لهدم مجمع الأونروا
أخبار دولية
2026-01-20 | 12:27
متحدث: الأمين العام للأمم المتحدة يندد بتحركات إسرائيل لهدم مجمع الأونروا
أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش دعا إسرائيل إلى وقف هدم مجمع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس الشرقية، وإعادته، إلى جانب أبنية أخرى تابعة للأونروا، إلى المنظمة الدولية "دون تأخير".
وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق للصحفيين: "يرى الأمين العام أن استمرار التصعيد ضد الأونروا أمر غير مقبول بالمرة، ويتعارض مع التزامات إسرائيل الواضحة بموجب القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها".
أخبار دولية
الأمين
العام
للأمم
المتحدة
بتحركات
إسرائيل
الأونروا
أخبار دولية
أخبار دولية
آخر الأخبار
آخر الأخبار
أخبار دولية
أخبار دولية
أخبار دولية
أخبار دولية
أخبار دولية
تقارير نشرة الاخبار
أخبار دولية
آخر الأخبار
تقارير نشرة الاخبار
تقارير نشرة الاخبار
تقارير نشرة الاخبار
تقارير نشرة الاخبار
تقارير نشرة الاخبار
تقارير نشرة الاخبار
أخبار دولية
تقارير نشرة الاخبار
مقدمة نشرة الاخبار
