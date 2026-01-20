ترامب يقول إنه ساعد في إحباط فرار جهاديين أوروبيين من سجن في سوريا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه ساعد في إحباط فرار جهاديين أوروبيين من سجن في سوريا، حيث شنت الحكومة المركزية هجومًا على المقاتلين الاكراد المسؤولين عن سجون يحتجز فيها أشخاص يشتبه بانتمائهم الى تنظيم الدولة الإسلامية.



وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة نيويورك بوست إن "إرهابيين أوروبيين كانوا في السجن. قاموا بعملية هروب من السجن. وبالتعاون مع الحكومة السورية والرئيس السوري الجديد، تم القبض على جميع السجناء وإعادتهم إلى السجن".