الرئيس الأوكراني: أكثر من مليون منزل بدون كهرباء في كييف بعد ضربات روسية

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن أكثر من مليون أسرة في كييف لا تزال بدون كهرباء بعد الضربات الجوية الروسية الأخيرة على العاصمة.



وقال زيلينسكي في خطابه الليلي المصور " في كييف وحدها، وحتى هذا المساء، لا تزال أكثر من مليون أسرة بدون كهرباء. كما أن عددًا كبيرًا من الأبنية بدون تدفئة، أكثر من 4000 مبنى سكني".

