نتنياهو يعلن قبوله دعوة ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام"
أخبار دولية
2026-01-21 | 01:28
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
نتنياهو يعلن قبوله دعوة ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام"
وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تلبية دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام" الذي يعمل على إنشائه، وفق ما أفاد مكتبه.
وقال المكتب في بيان مقتضب: "قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للانضمام بصفة عضو إلى مجلس السلام" الذي سيضم "قادة من العالم أجمع".
وكان الهدف من إنشاء "مجلس السلام" في البداية الإشراف على إعادة إعمار قطاع غزة الذي دمره أكثر من عامين من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية الإسلامية، إلا أن مسودة "الميثاق" التي قدمها ترامب تمنحه صلاحيات واسعة ترمي المساهمة في حل النزاعات المسلحة حول العالم.
أخبار دولية
خبر عاجل
نتنياهو
ترامب
مجلس السلام
التالي
ترامب يحيي الذكرى السنوية الأولى لعودته إلى الرئاسة بتكرار لشكاوى معتادة: حقّقنا إنجازات تفوق ما حقّقته أي إدارة أخرى
ترامب يتوعد إيران بأنها "ستمحى من على وجه الأرض" إذا نجحت في اغتياله: أعطيت تعليمات صارمة للغاية!
السابق
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
