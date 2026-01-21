نتنياهو يعلن قبوله دعوة ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام"

وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تلبية دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام" الذي يعمل على إنشائه، وفق ما أفاد مكتبه.



وقال المكتب في بيان مقتضب: "قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للانضمام بصفة عضو إلى مجلس السلام" الذي سيضم "قادة من العالم أجمع".



وكان الهدف من إنشاء "مجلس السلام" في البداية الإشراف على إعادة إعمار قطاع غزة الذي دمره أكثر من عامين من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية الإسلامية، إلا أن مسودة "الميثاق" التي قدمها ترامب تمنحه صلاحيات واسعة ترمي المساهمة في حل النزاعات المسلحة حول العالم.