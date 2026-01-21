ترامب يتوعد إيران بأنها "ستمحى من على وجه الأرض" إذا نجحت في اغتياله: أعطيت تعليمات صارمة للغاية!

توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران بأنها ستمحى "من على وجه الأرض" إذا نجحت في اغتياله.



وفي مقابلة مع قناة "نيوز نيشن" بثت الثلاثاء، قال ترامب البالغ 79 عاما ردا على سؤال حول تهديد إيران لحياته: "أعطيت تعليمات صارمة للغاية. إذا حدث أي شيء، فسوف يمحونهم من على وجه الأرض".



وفي وقت سابق الثلاثاء، وردا على أي تهديدات طالت المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، قال المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، الجنرال أبو الفضل شكارجي، إن ترامب يعلم مسبقا أن طهران لن تتوانى عن الرد.



ونقل عن شكارجي قوله لوسائل الإعلام الإيرانية الرسمية: "يعلم ترامب أنه إذا امتدت يد العدوان نحو قائدنا، فلن نكتفي بقطع تلك اليد، وهذا ليس مجرد شعار". وأضاف: "سنشعل عالمهم ولن نترك لهم ملاذا آمنا في المنطقة".



وكان ترامب قد وجه تحذيرا مماثلا لإيران قبل عام، بعد عودته إلى البيت الأبيض بفترة وجيزة، حين قال للصحافيين: "إذا فعلوا ذلك، فسوف يتم محوهم".

