الرئيس الكوري الجنوبي يتهم بيونغ يانغ بانتاج من 10 إلى 20 سلاحا نوويا في العام

اتهم الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ كوريا الشمالية بانتاج مواد نووية كل عام تكفي لصناعة ما يصل إلى 20 سلاحا نوويا.



وقال لي في مؤتمر صحافي بمناسبة العام الجديد: "لا يزال إلى الآن يتم انتاج مواد نووية كافية لصناعة من 10 إلى 20 سلاحا نوويا في العام".



ولفت الرئيس الكوري الجنوبي إلى أنه في الوقت نفسه تواصل كوريا الشمالية تطوير صواريخها البالستية بعيدة المدى التي تهدف للوصول إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة.



وقال لي: "في مرحلة ما، ستمتلك كوريا الشمالية الترسانة النووية التي تعتقد أنها ضرورية للحفاظ على النظام، إلى جانب قدرات الصواريخ البالستية العابرة للقارات القادرة على تهديد ليس فقط الولايات المتحدة، بل العالم أجمع".



وأضاف: "إذا تراكمت كميات زائدة، فسيتم تصديرها إلى الخارج، خارج حدودها. وحينها سيظهر خطر عالمي".



وأكد ضرورة اتباع نهج براغماتي في معالجة الملف النووي لكوريا الشمالية. وقال: "إن تعليق إنتاج المواد النووية وتطوير الصواريخ البالستية العابرة للقارات، بالإضافة إلى وقف الصادرات الخارجية، سيكون أيضا مكسبا".



واعتبر أن هذا "سيكون مكسبا للجميع"، لافتا إلى أنه عرض هذه المقاربة على كل من الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والصيني شي جينبينغ.



ومنذ توليه منصبه في حزيران، سعى لي إلى الحوار مع كوريا الشمالية من دون شروط مسبقة، في تحول جذري عن النهج المتشدد الذي انتهجه سلفه. لكن بيونغ يانغ لم تستجب لمبادراته واتهمت كوريا الجنوبية مؤخرا بتسيير طائرات مسيرة فوق مدينة كايسونغ الحدودية.



ونفى مكتب لي مسؤوليته عن هذه التوغلات، لكنه ألمح إلى احتمال أن يكون مدنيون وراءها.