السجن 23 عاما لرئيس الوزراء الكوري الجنوبي السابق هان داك سو على خلفية فرض الأحكام العرفية

قضت محكمة في سيول بحبس رئيس الوزراء السابق هان داك سو 23 عاما لدوره في المحاولة الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية في كانون الأول 2024.



ويتجاوز هذا الحكم بكثير عقوبة الحبس 15 عاما التي طلبت النيابة العامة إنزالها بهان داك سو. واعتبر القاضي لي جين غوان في حكمه أن "المتهم قصّر حتى النهاية في أداء واجبه ومسؤوليته كرئيس للوزراء".

