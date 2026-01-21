وزير الخزانة الأميركي: على الأوروبيين تفادي أي رد فعل "غاضب" بشأن غرينلاند

دعا وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الأوروبيين إلى تفادي أي رد فعل "غاضب" والجلوس مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في دافوس للاستماع إلى حججه بشأن ضم غرينلاند.



وقال بيسنت للصحافيين قبل ساعات من وصول ترامب إلى الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا: "أقول للجميع: خذوا نفسا عميقا. تجنبوا الانسياق الذي رأيناه نحو ردود الفعل الغاضبة ولا تدعوا هذه المرارة تتسلل إليكم".



وأضاف: "لماذا لا يجلسون وينتظرون وصول الرئيس ترامب ويستمعون إلى حججه؟".