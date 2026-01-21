الأخبار
مصدر حكومي لفرانس برس: الجيش السوداني يدرس مقترحا سعوديا أميركيا جديدا للهدنة

أخبار دولية
2026-01-21 | 03:37
مصدر حكومي لفرانس برس: الجيش السوداني يدرس مقترحا سعوديا أميركيا جديدا للهدنة
0min
مصدر حكومي لفرانس برس: الجيش السوداني يدرس مقترحا سعوديا أميركيا جديدا للهدنة

يناقش الجيش السوداني الأربعاء مقترحا سعوديا أميركيا جديدا للهدنة وإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو ثلاث سنوات، على ما أفاد مصدر حكومي وكالة فرانس برس.
     
وقال المصدر الحكومي: "يعقد مجلس الأمن والدفاع برئاسة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان اليوم اجتماعا لمناقشة المبادرة السعودية الأميركية للهدنة الإنسانية وإعلان وقف إطلاق النار".

أخبار دولية

الجيش السوداني

هدنة

الحرب

فون دير لايين: نعيش اليوم في عالم تحكمه القوة الفجّة
وزير الخزانة الأميركي: على الأوروبيين تفادي أي رد فعل "غاضب" بشأن غرينلاند
LBCI السابق

LBCI
أخبار دولية
2025-11-04

السلطات الموالية للجيش السوداني تدرس مقترحًا أميركيًا لوقف إطلاق النار

LBCI
أخبار دولية
2025-11-26

الجيش السوداني يعلن صد هجوم للدعم السريع في كردفان وواشنطن تحض الطرفين على قبول مقترح الهدنة

LBCI
أخبار دولية
2026-01-13

وزير المالية السودانيّ لفرانس برس: فقَدنا كل مصادر إيرادتنا بسبب الحرب

LBCI
آخر الأخبار
2025-12-20

مصدر روسيّ لفرانس برس: الموفد الروسيّ وصل إلى ميامي لإجراء مباحثات عن أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
05:25

مصر توافق على الانضمام لمجلس ترامب للسلام

LBCI
أخبار دولية
05:18

أرملة شاه ايران المخلوع لفرانس برس: "لا عودة إلى الوراء" بعد الاحتجاجات

LBCI
أخبار دولية
05:16

أمين عام الناتو: "الدبلوماسية المدروسة" هي السبيل الوحيد لإدارة أزمة غرينلاند

LBCI
أخبار دولية
05:12

النروج ترفض تلبية دعوة ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام"

LBCI
أخبار دولية
05:04

السويد: لن نشارك في مبادرة "مجلس السلام" التي أطلقها ترامب بالنص المقدم حتى الآن

LBCI
صحة وتغذية
2026-01-15

"لماذا تستيقظ في منتصف الليل للذهاب إلى الحمّام؟"... الأمر ليس عابراً وهذا ما أوضحه الأطباء

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-06

نواف سلام للـLBCI: وفد من غرفة التجارة والصناعة سيتوجه الى سوريا قريبا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

مهرجان البستان يجمع فنانين مع عائلاتهم واصدقائهم في ١٦ حفلا فنيا

LBCI
أخبار دولية
00:52

ترامب ينطلق مجددا نحو دافوس بعد تغيير الطائرة إثر عطل "بسيط"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

مهرجان البستان يجمع فنانين مع عائلاتهم واصدقائهم في ١٦ حفلا فنيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

تفاهم مشترك في ربع الساعة الأخير بين الحكومة السورية وقسد ينتظر الترجمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

مواجهة بين عريمط وابو عمر: فهل نحن أمام أبو عُمرَين؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

حلٌّ لعقدة إجازات العمل في الأفران: مسار تنفيذي جديد لتنظيم العمالة الأجنبية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

مرفأ بيروت يعود إلى الواجهة... بالأرقام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

ملفات مطروحة في منتدى دافوس ورهان على مشاركة ترامب... التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
13:39

غزة بين اعتراض نتنياهو وتفاهم ترامب… من يملك الكلمة الأخيرة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

من دافوس… أزمة بين ضفتي الأطلسي عنوانها غرينلاند

LBCI
خبر عاجل
13:08

حكم قضائي بحق علي حسن خليل وغازي زعيتر... تعويض قدره 10 مليارات ليرة

LBCI
أمن وقضاء
14:49

شعبة المعلومات توقف شخصًا بجرم الاعتداء الجنسي على ابنته القاصر

LBCI
خبر عاجل
11:13

في موضوع "الميكانيزم"... هذا ما أفادته معلومات للـLBCI

LBCI
حال الطقس
01:07

الرياح الشمالية تبدأ بالانكفاء... وعودة الأمطار المحلية الخميس

LBCI
أخبار دولية
01:26

ترامب يتوعد إيران بأنها "ستمحى من على وجه الأرض" إذا نجحت في اغتياله: أعطيت تعليمات صارمة للغاية!

LBCI
أخبار لبنان
09:19

الرئيس عون: مصرّون على إجراء الانتخابات في مواعيدها... وهذا ما قاله عن قانون الفجوة المالية

LBCI
أخبار دولية
23:56

البيت الابيض: طائرة ترامب المتجهة إلى سويسرا تعود إلى القاعدة الجوية بسبب عطل كهربائي "بسيط"

LBCI
أمن وقضاء
02:15

حوّل منزله إلى مركز تجميل من دون ترخيص… وهذا ما حصل

