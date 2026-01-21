مصدر حكومي لفرانس برس: الجيش السوداني يدرس مقترحا سعوديا أميركيا جديدا للهدنة

يناقش الجيش السوداني الأربعاء مقترحا سعوديا أميركيا جديدا للهدنة وإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو ثلاث سنوات، على ما أفاد مصدر حكومي وكالة فرانس برس.



وقال المصدر الحكومي: "يعقد مجلس الأمن والدفاع برئاسة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان اليوم اجتماعا لمناقشة المبادرة السعودية الأميركية للهدنة الإنسانية وإعلان وقف إطلاق النار".