السويد: لن نشارك في مبادرة "مجلس السلام" التي أطلقها ترامب بالنص المقدم حتى الآن

أعلن رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون للصحفيين في دافوس، أن بلاده لن تشارك في مبادرة "مجلس السلام" التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالنص المقدم حتى الآن.