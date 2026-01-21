حزب إيراني كردي معارض يتهم طهران بتنفيذ هجوم بالصواريخ والمسيّرات على مقرّه في شمال العراق

اتهم "حزب الحرية الكردستاني" الإيراني المعارض الذي يتخذ مقرّا له في إقليم كردستان العراق، إيران بتنفيذ هجوم بالصواريخ والمسيّرات على مقرّ له أسفر عن مقتل أحد أعضائه وإصابة اثنين آخرين.



وقال الحزب في بيان: "فجر اليوم، أقدمت الدولة الإيرانية المحتلّة (...) على استهداف أحد مقارّ الجيش الوطني الكردستاني" التابع للحزب في محافظة أربيل "بهجوم صاروخي وباستخدام الطائرات المسيّرة". وأسفر ذلك عن مقتل "محمّد صالح محمّدي، عضو الحزب وعضو وحدة اللوجستيات في الجيش الوطني الكوردستاني"، وإصابة اثنين آخرين.



وقال مصدر في الحزب لوكالة فرانس برس: "نعتقد أن سبب استهدافنا هو نشاطاتنا خصوصا دعواتنا لمواطني الداخل الإيراني للتظاهر ضد النظام، خصوصا أنه لدينا كذلك قوات مدرّبة ومنظمة عسكريا".