الكرملين: بوتين سيعقد محادثات مع الرئيس الفلسطيني في موسكو غدا

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجري محادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في موسكو غدا الخميس.



وذكر الكرملين أنه من المقرر أن يصل عباس إلى العاصمة الروسية في وقت لاحق اليوم الأربعاء.