مصر توافق على الانضمام لمجلس ترامب للسلام

أعلنت مصر قبولها دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام" الذي يُشكّله من قادة العالم.



وأكدت القاهرة في بيان للخارجية ترحيبها "بالدعوة الموجهة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للانضمام إلى مجلس السلام. والعمل على استيفاء الإجراءات القانونية والدستورية ذات الصلة".



وأعربت مصر عن دعمها لمهمة المجلس "في إطار المرحلة الثانية من الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة".