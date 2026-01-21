أمين عام الناتو يؤكد لترامب أن أوروبا ستساعد بحماية الولايات المتحدة إذا لزم الأمر

ردّ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته على الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعدما شكّك في أن يهبّ الحلفاء الأوروبيون للدفاع عن الولايات المتحدة إذا طُلب منهم ذلك.



وقال روته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس "قال (ترامب) الليلة الماضية في مؤتمره الصحافي إنه يشك في ما إذا كان الأوروبيون سيهبّون للإنقاذ إذا تم تفعيل المادة الخامسة من ميثاق الأطلسي (آلية الدفاع الجماعي). وأنا أقول له: نعم، سيفعلون".



وأضاف "لا شك لدي في أن الولايات المتحدة ستأتي للإنقاذ هنا، ونحن سنهبّ أيضًا لنجدة الولايات المتحدة".