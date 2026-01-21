بوتين يلتقي المبعوث الأميركي ويتكوف الخميس

يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، وفق ما أعلن الكرملين، في وقت تتواصل المحادثات غير المباشرة بين كييف وموسكو لإيجاد حل دبلوماسي للحرب في أوكرانيا.



وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف لوكالة تاس للأنباء "نتوقع هذا اللقاء غدًا، فهو مدرج على جدول أعمال الرئيس"، من دون تحديد مكان انعقاده.



أما ويتكوف فأشار في تصريح لوكالة "بلومبرغ" إلى أنه يعتزم السفر إلى موسكو برفقة جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب.