البرلمان الأوروبي يعلق العمل على اتفاقية تجارية بين الاتحاد الأوروبي وأميركا

أعلن أحد أعضاء البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء أن البرلمان قرر تعليق عمله بشأن اتفاقية تجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.



ويأتي ذلك بعد تأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرارا رغبته في السيطرة على غرينلاند التابعة للدنمرك والتي تتمتع بحكم شبه ذاتي.