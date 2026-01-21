الأخبار
فرنسا تؤجل اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع للأسبوع المقبل
أخبار دولية
2026-01-21 | 09:59
فرنسا تؤجل اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع للأسبوع المقبل
أعلن مسؤول في وزارة المالية الفرنسية أن الحكومة أجلت خطط عقد اجتماع وزراء مالية دول مجموعة السبع من اليوم الأربعاء إلى الأسبوع المقبل بسبب مشاكل في جداول المواعيد.
وقال وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور، الذي تتولى حكومته رئاسة مجموعة السبع هذا العام، يوم الاثنين إنه يريد عقد اجتماع مع نظرائه في "الأيام المقبلة" بعد أن هددت إدارة ترامب بزيادات جديدة في الرسوم الجمركية على بعض الدول الأوروبية.
وقال المسؤول بوزارة المالية إنه تم إرسال دعوات لعقد اجتماع اليوم، ولكن ترتب على ضيق الجداول الزمنية ومنتدى دافوس الاقتصادي العالمي تأجيل الاجتماع إلى الأسبوع المقبل.
Learn More