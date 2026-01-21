الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

فرنسا تؤجل اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع للأسبوع المقبل

أخبار دولية
2026-01-21 | 09:59
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
فرنسا تؤجل اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع للأسبوع المقبل
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
فرنسا تؤجل اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع للأسبوع المقبل

أعلن مسؤول في وزارة المالية الفرنسية أن الحكومة أجلت خطط عقد اجتماع وزراء مالية دول مجموعة السبع من اليوم الأربعاء إلى الأسبوع المقبل بسبب مشاكل في جداول المواعيد.

وقال وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور، الذي تتولى حكومته رئاسة مجموعة السبع هذا العام، يوم الاثنين إنه يريد عقد اجتماع مع نظرائه في "الأيام المقبلة" بعد أن هددت إدارة ترامب بزيادات جديدة في الرسوم الجمركية على بعض الدول الأوروبية.

وقال المسؤول بوزارة المالية إنه تم إرسال دعوات لعقد اجتماع اليوم، ولكن ترتب على ضيق الجداول الزمنية ومنتدى دافوس الاقتصادي العالمي تأجيل الاجتماع إلى الأسبوع المقبل.

أخبار دولية

اجتماع

وزراء

مالية

مجموعة

السبع

للأسبوع

المقبل

LBCI التالي
البرلمان الأوروبي يعلق العمل على اتفاقية تجارية بين الاتحاد الأوروبي وأميركا
بيانات: فنزويلا صدرت نحو 7.8 مليون برميل من النفط في إطار اتفاقية توريد لأميركا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-01-20

الكرملين: روسيا لم تتلقّ بعد أي دعوة لاجتماع على هامش قمة مجموعة السبع في باريس

LBCI
أخبار دولية
2026-01-20

ترامب ينشر رسائل من ماكرون تقترح اجتماعا لمجموعة السبع بعد منتدى دافوس

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-12

اجتماع مقرر في باريس الأسبوع المقبل في شأن لبنان

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-12

روابط التعليم الرسمي أعلنت الاستمرار بالاضراب غدا الثلاثاء وتأجيل الإعتصام الى الأسبوع المقبل

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
12:46

29 قتيلا وعشرات المفقودين إثر حريق في مركز تجاري في كراتشي

LBCI
أخبار دولية
12:11

أميركا تبدأ في نقل سجناء تنظيم الدولة الإسلامية من سوريا إلى العراق

LBCI
أخبار دولية
11:37

ترامب يجتمع مع زعماء بولندا وسويسرا ومصر في دافوس

LBCI
أخبار دولية
11:25

السعودية وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان وقطر تقبل الانضمام إلى مجلس السلام

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
09:11

ترامب: قمت بتسوية 8 حروب وبوتين أبلغني أنه لم يصدق أنني قمت بحل الصراع بين أرمينيا وأذربيجان

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-20

مسؤول أميركي: نحو 200 سجين من تنظيم الدولة الإسلامية فروا من سجن الشدادي السوري بعد انسحاب قوات سوريا الديمقراطية إلا أن قوات الحكومة السورية عاودت القبض على الكثير منهم

LBCI
خبر عاجل
11:53

غارة اسرائيلية استهدفت المبنى المهدد في انصار ودمرته بالكامل

LBCI
آخر الأخبار
09:17

ترامب: ما نريده من الدنمارك من أجل أمننا القومي وكبح خصومنا هو الحصول على غرينلاند لبناء منظومة القبة الذهبية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:23

باسيل: أكدنا احترام المهل الدستورية والقانون النافذ

LBCI
أخبار لبنان
07:14

بو صعب: على الحكومة أن تعمل على أساس أن الانتخابات ستجري وفق القانون الحالي

LBCI
أخبار لبنان
06:52

أكثر من ٣٠٠ سيارة مستوردة عالقة عند نقطة المصنع منذ ٢٠ يوما

LBCI
أخبار دولية
03:41

فون دير لايين: نعيش اليوم في عالم تحكمه القوة الفجّة

LBCI
أخبار دولية
03:32

وزير الخزانة الأميركي: على الأوروبيين تفادي أي رد فعل "غاضب" بشأن غرينلاند

LBCI
أخبار دولية
01:15

فنزويلا تعلن أنها ستستخدم عائدات النفط المباع إلى الولايات المتحدة لدعم العملة الوطنية

LBCI
أخبار دولية
00:52

ترامب ينطلق مجددا نحو دافوس بعد تغيير الطائرة إثر عطل "بسيط"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

مهرجان البستان يجمع فنانين مع عائلاتهم واصدقائهم في ١٦ حفلا فنيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

تفاهم مشترك في ربع الساعة الأخير بين الحكومة السورية وقسد ينتظر الترجمة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
01:07

الرياح الشمالية تبدأ بالانكفاء... وعودة الأمطار المحلية الخميس

LBCI
أمن وقضاء
14:49

شعبة المعلومات توقف شخصًا بجرم الاعتداء الجنسي على ابنته القاصر

LBCI
أخبار دولية
01:26

ترامب يتوعد إيران بأنها "ستمحى من على وجه الأرض" إذا نجحت في اغتياله: أعطيت تعليمات صارمة للغاية!

LBCI
خبر عاجل
08:53

إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان وتحديدًا قناريت والكفور في النبطية وجرجوع

LBCI
أخبار دولية
05:44

مصدران لـ"رويترز": وفاة رفعت الأسد

LBCI
أخبار دولية
23:56

البيت الابيض: طائرة ترامب المتجهة إلى سويسرا تعود إلى القاعدة الجوية بسبب عطل كهربائي "بسيط"

LBCI
أمن وقضاء
02:15

حوّل منزله إلى مركز تجميل من دون ترخيص… وهذا ما حصل

LBCI
آخر الأخبار
10:22

الجيش الإسرائيلي: قضينا على المدعو أبو علي سلامة الذي كان يشغل منصب ضابط ارتباط لحزب الله في قرية يانوح جنوب لبنان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More