الفاتيكان: ترامب وجه دعوة للبابا لاوون للانضمام إلى "مجلس السلام"

أخبار دولية
2026-01-21 | 10:45
الفاتيكان: ترامب وجه دعوة للبابا لاوون للانضمام إلى &quot;مجلس السلام&quot;
الفاتيكان: ترامب وجه دعوة للبابا لاوون للانضمام إلى "مجلس السلام"

تلقى البابا لاوون الرابع عشر دعوة للانضمام إلى "مجلس السلام" الذي يُنشئه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بحسب ما نقلت وسائل إعلام إيطالية الأربعاء عن أمين سرّ دولة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين.
     
وقال بارولين لصحافيين: "نحن أيضا تلقينا هذه الدعوة، وقد تلقاها البابا ونحن نفكر بما ينبغي فعله. نحن في طور دراسة معمقة، وأعتقد أن هذه مسألة تحتاج إلى وقت للتفكير وإعطاء الجواب".

أخبار دولية

ترامب

للبابا

لاوون

للانضمام

"مجلس

السلام"

السعودية وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان وقطر تقبل الانضمام إلى مجلس السلام
ترامب يقول إنه سيلتقي الأربعاء في دافوس زيلينسكي الموجود في كييف وفق مكتبه
LBCI
أخبار دولية
05:12

النروج ترفض تلبية دعوة ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام"

LBCI
خبر عاجل
05:11

وزارة الخارجية: مصر تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام"

LBCI
أخبار دولية
01:28

نتنياهو يعلن قبوله دعوة ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام"

LBCI
أخبار دولية
2026-01-20

رئيس وزراء أرمينيا تلقى دعوة من ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام"

LBCI
أخبار دولية
16:00

ترامب: نأمل ألا تكون هناك إجراءات‭ ‬جديدة بشأن إيران

LBCI
أخبار دولية
13:31

قرار نتنياهو يشعل خلافًا داخليًا: مجلس السلام هدية لحماس؟

LBCI
أخبار دولية
13:27

السيسي: من المهم التحرك بإيجابية في المرحلة الثانية وستجد منا التعاون الكامل لإنجاح خطة ترامب للسلام في غزة

LBCI
أخبار دولية
13:23

واشنطن لقسد: انتهت صلاحية خطك

LBCI
آخر الأخبار
11:43

ترامب: سد إثيوبيا من أكبر سدود العالم ومولته الولايات المتحدة وهو يسد مجرى نهر النيل وسأحاول جمع السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا للنظر في أزمة السد

LBCI
آخر الأخبار
2025-12-09

رئيس الحكومة نواف سلام خلال حفل وضع حجر الاساس لحديقة الرئيس الشهيد رفيق الحريري: وضع حجر الاساس هو خطوة اساسية لاستعادة التوازن البيئي والصحي التي افتقدته بيروت لسنوات وهو خطوة في ترميم العلاقة بين المواطن والمجال العام

LBCI
خبر عاجل
11:53

غارة اسرائيلية استهدفت المبنى المهدد في انصار ودمرته بالكامل

LBCI
حال الطقس
2025-12-05

منخفض جوي في الافق... اليكم تفاصيل الطقس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

عشرة أسابيع وثمانية أيامٍ فجوة إجازة والديةٍ مطالبٌ بها في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

الأشغال تقتحم مغارة الأملاك البحرية...إدفعوا وإلا...

LBCI
أخبار دولية
13:31

قرار نتنياهو يشعل خلافًا داخليًا: مجلس السلام هدية لحماس؟

LBCI
أخبار دولية
13:27

السيسي: من المهم التحرك بإيجابية في المرحلة الثانية وستجد منا التعاون الكامل لإنجاح خطة ترامب للسلام في غزة

LBCI
أخبار دولية
13:23

واشنطن لقسد: انتهت صلاحية خطك

LBCI
أخبار دولية
13:22

كلمة ترامب في دافوس تتجاوز الاقتصاد

LBCI
أخبار دولية
13:15

ويتكوف يندد بقتل المتظاهرين… وعراقجي يحذّر من انهيار الدبلوماسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

إصابة عدد من الصحافيين من بينهم الزميل محمد زيناتي جراء تطاير الحجارة من الغارات الإسرائيلية على قناريت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:00

الجنوب يشتعل .. تحذيرات واستهداف منازل واصابات في صفوف الصحافيين

LBCI
حال الطقس
01:07

الرياح الشمالية تبدأ بالانكفاء... وعودة الأمطار المحلية الخميس

LBCI
أخبار دولية
01:26

ترامب يتوعد إيران بأنها "ستمحى من على وجه الأرض" إذا نجحت في اغتياله: أعطيت تعليمات صارمة للغاية!

LBCI
خبر عاجل
08:53

إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان وتحديدًا قناريت والكفور في النبطية وجرجوع

LBCI
أخبار دولية
05:44

مصدران لـ"رويترز": وفاة رفعت الأسد

LBCI
أمن وقضاء
02:15

حوّل منزله إلى مركز تجميل من دون ترخيص… وهذا ما حصل

LBCI
أخبار دولية
23:56

البيت الابيض: طائرة ترامب المتجهة إلى سويسرا تعود إلى القاعدة الجوية بسبب عطل كهربائي "بسيط"

LBCI
آخر الأخبار
10:22

الجيش الإسرائيلي: قضينا على المدعو أبو علي سلامة الذي كان يشغل منصب ضابط ارتباط لحزب الله في قرية يانوح جنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
12:34

سلام اتصل بقائد الجيش وطلب من الهيئة العليا للاغاثة وادارة الكوارث تأمين الاستجابة السريعة بعد الاعتداءات على الجنوب

