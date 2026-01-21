الفاتيكان: ترامب وجه دعوة للبابا لاوون للانضمام إلى "مجلس السلام"

تلقى البابا لاوون الرابع عشر دعوة للانضمام إلى "مجلس السلام" الذي يُنشئه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بحسب ما نقلت وسائل إعلام إيطالية الأربعاء عن أمين سرّ دولة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين.



وقال بارولين لصحافيين: "نحن أيضا تلقينا هذه الدعوة، وقد تلقاها البابا ونحن نفكر بما ينبغي فعله. نحن في طور دراسة معمقة، وأعتقد أن هذه مسألة تحتاج إلى وقت للتفكير وإعطاء الجواب".